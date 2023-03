Roberto Martínez: “Não vamos copiar ninguém. A equipa tem uma capacidade incrível para jogar em todos os estilos, tiki-taka e transições”

Gonçalo Ramos vs. Cristiano Ronaldo

“O Cristiano fala português muito, muito bem. Com licença, vou responder em espanhol para me explicar melhor. É um novo ciclo. Com Cristiano somos melhores. As decisões tomamos no campo. Todos os jogadores estão aqui para aportar algo. Temos dois jogos. Agora é o momento de estar implicado nisso, de estar preparado para a seleção. Há um amor e um carinho pela seleção por parte destes jogadores. Como treinador é muito mais fácil tomar decisões. O Cristiano e o Gonçalo estão nessa posição. Decidiremos dependendo do adversário e do momento, da necessidade da equipa. O que queremos é que a equipa seja ofensiva. O importante é que haja flexibilidade. Temos de evoluir aí.”

Hino nacional

“Saber o hino é muito, muito importante. Representa o sentimento da seleção e é algo que quero aprender. É o grito de guerra de uma equipa, representa muito mais do que uma equipa.”

Ambiente fresco, segundo Cristiano

“O importante é o grau de compromisso de todos os jogadores. O Cristiano é o nosso capitão e é muito importante em qualquer novo ciclo em que podes usar essa experiência. Não posso comentar como estavam a trabalhar anteriormente, estes três dias foram uma surpresa muito, muito agradável. Não pela qualidade – que é clara, o nível individual do jogador português é muito impressionante –, é o grau de atitude e de querer ser uma equipa que cresce. É um sentimento que os jogadores têm. A partir daí, queremos desenvolver o nosso nível.”

Ideias e jogar com três centrais

“O importante é que cada treino seja uma oportunidade para os jogadores mostrarem o que podem fazer e como se encontram e as relações [entre eles]. Amanhã é importantíssimo, não é um amigável, são três pontos muito valiosos, temos de começar a ser a equipa que temos de ser. Uma equipa com muita personalidade com a bola, que tenha a bola, que a queira recuperar rapidamente, que tenha exigência. A partir daí, queremos crescer pouco a pouco. Jogar com três centrais dependerá do adversário. Para mim, o importante é começar com um grupo de jogadores com experiência, que podem adaptar-se. Temos de ser uma equipa flexível, não temos de nos assentar num sistema fixo. É importante poder variar a estrutura durante um jogo.”

Jogar contra bloco baixo?

“Temos de ter as coisas muito claras. Temos de saber como podemos encontrar os espaços e evitar que o Liechtenstein, com o seu jogo de contra-ataque e de bola parada, seja uma dificuldade para nós. É muito importante que tenhamos as coisas muito claras e exigir um nível muito alto fisicamente, é muito difícil romper uma organização defensiva tão, tão rígida.”

Estilo (tiki-taka?)

“Não vamos copiar ninguém. O balneário tem uma capacidade incrível, tem capacidade para jogar em todos os estilos, tem capacidade técnica para jogar o tiki-taka, tem capacidade física para usar a transição. Vamos tentar combinar todos os estilos.”

Só jogam 11

“O treinador tem sempre o problema de escolher a equipa. Há dois tipos de problema: quando não há suficiente qualidade e o nosso problema, se é um problema, que há muitíssimas opções. É importante poder ver o que acontece no dia a dia.”

Ambiente à volta da seleção

“Quero agradecer aos nossos adeptos. Ver um estádio cheio amanhã dá uma satisfação enorme. É muito bonito, a partir do que vi de dentro e do que querem os jogadores, ver o apoio que nos vão dar os adeptos. É uma mensagem que vale a pena: todos juntos vamos ajudar-nos a crescer ao máximo. Esta equipa vai dar-nos muitíssimas alegrias.”

Capitães?

“Os jogadores com mais experiência, com mais internalizações, sao Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva. São esses que vão capitanear esta equipa. A partir daqui é importante que nos centremos no amanhã, é um jogo de qualificação. Só há 10 [jogos], não há margem de erro. Temos de estar ao máximo nível desde o primeiro minuto.”