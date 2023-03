Cristiano Ronaldo chamado na primeira convocatória de Roberto Martínez na seleção nacional

Roberto Martínez divulgou a sua primeira convocatória à frente de Portugal, com 26 jogadores incluídos. Uma das grandes questões residia na chamada de Cristiano Ronaldo, mas o avançado do Al-Nassr mantém-se na equipa. Outros veteranos, como Rui Patrício ou Pepe, também estão na lista.

Convocados da seleção nacional

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício.

Defesas: António Silva, Danilo Pereira, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Rúben Dias

Médios: Bruno Fernandes, João Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Rúben Neves, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão.

Os dois únicos convocados que ainda não têm internacionalizações A são Gonçalo Inácio, que chegou a ser chamado por Fernando Santos mas não se estreou, e Diogo Leite, a fazer uma excelente época no Union Berlin. Martínez leva seis nomes que podem atuar no eixo da defesa, com Danilo Pereira, António Silva, Pepe e Rúben Dias também presentes, abrindo espaço para a hipótese de um teste à estrutura de três centrais que o espanhol aplicou na Bélgica.

Relativamente aos futebolistas que estiveram no Mundial do Catar, William Carvalho, André Silva e Ricardo Horta são os únicos ausentes. Para essas três vagas, além de Gonçalo Inácio e Diogo Leite, entrou Diogo Jota, que falhou o campeonato do mundo por lesão.

A seleção joga em Alvalade, dia 23 de março, contra o Liechtenstein, na estreia de Roberto Martínez no banco. A 26 de março, Portugal visita o Luxemburgo.

A equipa nacional está no grupo J da qualificação para o Euro 2024. Além de Liechtenstein e Luxemburgo, os adversários são Bósnia, Islândia e Eslováquia, numa campanha de apuramento que também terá jogos em junho, setembro, outubro e novembro.

O Euro 2024 será na Alemanha, decorrendo de 14 de junho a 14 de julho de 2024. Portugal tentará estar na fase final da competição pela oitava vez, mantendo a tendência de, no século XXI, não falhar a presença em qualquer grande torneio.