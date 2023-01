Roberto Martínez, o “inglês nascido em Espanha” que cuida da palavra como gosta que tratem da bola

Quando várias pessoas que não estão juntas referem a mesma característica como sendo marcante em alguém, então é porque esse traço de personalidade se deve aplicar mesmo ao visado. Sobre Roberto Martínez, conversas em on e em off destacam, todas, a capacidade de sedução e convencimento que o espanhol tem através da palavra.

Com estudos em marketing, o espanhol de 49 anos está habituado a falar para grandes audiências, já que foi comentador de futebol espanhol na “Sky Sports” durante diversas temporadas, o que até lhe valeu ser a voz escolhida para comentador do popular jogo “Pro Evolution Soccer”, nas suas segunda e terceira edições no país vizinho. Mas é na intimidade que o verbo do técnico é mais elogiado.

Em 2007, Andrea Orlandi era um jovem italo-espanhol de 23 anos que acabava de completar duas épocas no Barcelona B. Martínez queria levar o canhoto para o Swansea, então na League One, o terceiro escalão inglês. Orlandi acedeu a falar com o compatriota, mas, na cabeça do jogador, “ir para o Swansea não era uma opção”. “Até que falei com ele e me apaixonei, é muito persuasivo. Chega aos jogadores, sabe convencer muito bem”, comenta, à Tribuna Expresso, o ex-futebolista, que se retirou em 2019.