Estas são as 25 portuguesas que vão tentar fazer história na Nova Zelândia: as convocadas para o play-off de apuramento para o Mundial

O selecionador nacional Francisco Neto anunciou esta quinta-feira a lista de 25 jogadoras que irão disputar o play-off intercontinental onde Portugal terá a derradeira oportunidade de conseguir um inédito apuramento para o Mundial feminino, que se jogará no verão na Austrália e Nova Zelândia.

Face à convocatória do playoff continental, em outubro, poucas mudanças. Na defesa, aaem Alicia Correia e Bruna Lourenço, entrando Ana Seiça e Catarina Amado; nas médias entra Ana Rute para a vez de Andreia Faria e no grupo de atacantes Suzane Pires dá lugar a Kelsey Araújo.

Os jogos decisivos vão realizar-se em Hamilton, na Nova Zelândia: Portugal, enquanto cabeça de série, terá um encontro inicial de preparação com a seleção local, no dia 17 de fevereiro, às 19h locais. No dia 22, defronta os Camarões ou a Tailândia no duelo que dará um dos últimos bilhetes para o Campeonato do Mundo e que terá início às 19h30 locais, 6h30 de Lisboa.

As convocadas reunem-se no dia 9, na próxima quinta-feira, viajando nesse mesmo dia para a Nova Zelândia. A chegada vai acontecer já no sábado. Nesse mesmo dia fazem o primeiro treino em Hamilton, às 17h30, hora local.

A lista de convocadas

Guarda-redes: Rute Costa (SL Benfica), Inês Pereira (Servette FC) e Patrícia Morais (SC Braga)

Defesas: Ana Seiça (SL Benfica), Carole (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilla FC), Joana Marchão (Parma Calcio 2022), Lúcia Alves (SL Benfica) Sílvia Rebelo (SL Benfica);

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Levante UD) e Vanessa Marques (SC Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica), Kelsey Araújo (Le Havre) e Telma Encarnação (CS Marítimo).