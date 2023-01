José Mourinho e o cargo de selecionador: “Presidente da FPF disse-me que eu não era a primeira escolha, mas sim a única escolha”

O treinador da Roma, o português José Mourinho, garantiu que foi a primeira e única escolha do presidente da Federação Portuguesa de Futebol para ser o novo selecionador, mas entendeu que devia rejeitar, por estar feliz em Itália.

"Vou dizer algo que, provavelmente, não vos vai interessar, mas aproveito para agradecer ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, porque o que ele me disse deixa-me orgulhoso. O facto de ter dito que eu não era a sua primeira escolha, mas sim a única escolha. Isso deixa-me orgulhoso, mas decidi não ir. Recusei, porque estou bem aqui”, revelou José Mourinho, após o triunfo da Roma (1-0), diante do Génova, rumo aos quartos de final da Taça de Itália.

As declarações do técnico luso acabam por não corresponder ao que disse o presidente da FPF, Fernando Gomes, quando apresentou o espanhol Roberto Martínez, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

“Depois de definido o perfil, falámos com muita gente, mas posso dizer que a única proposta concreta que fizemos para ser treinador foi ao Roberto Martínez”, disse, então, Fernando Gomes, em conferência de imprensa, na segunda-feira.

O treinador espanhol foi oficializado como novo selecionador nacional de futebol, sucedendo a Fernando Santos, tendo assinado um contrato válido até 2026.