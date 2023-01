Depois de deixar a Bélgica, Roberto Martinez é apontado como possível substituto de Fernando Santos

O Mundial terminou e as atenções já estão todas voltadas para as competições de clubes e o mercado de transferências de inverno, mas Portugal continua com assuntos por tratar a nível de seleção. Fernando Santos deixou de ser selecionador nacional em dezembro e a pergunta que não quer calar é: quem o vai substituir?

O jornal britânico “The Telegraph” avançou esta sexta-feira a notícia de que Roberto Martínez pode ser o nome que responde a essa questão. O treinador espanhol também ficou sem trabalho logo após o Campeonato do Mundo, onde comandou a Bélgica até à eliminação da equipa na fase de grupos. Foram seis anos ao serviço da seleção belga e agora, ao que parece, entrou para o radar da Federação Portuguesa de Futebol.

Martínez chegou a revelar que a sua decisão de deixar a Bélgica foi tomada antes do torneio. “A decisão foi tomada pouco antes do Campeonato do Mundo. Eu trabalho sempre para os projetos a longo prazo e eles precisam de ser definidos com antecedência”, disse.

Se Fernando Santos sai depois de ser eliminado nos ‘oitavos’, faz sentido ir buscar um treinador que foi eliminado antes? O Mundial 2022 não foi o melhor registo da Bélgica, mas na edição do torneio na Rússia conseguiram chegar às meias-finais e levar para casa o terceiro lugar. Foi, aliás, a Bélgica que eliminou Portugal no Euro 2020, onde depois caíram nos quartos de final contra a Itália, que venceu o torneio.

Há algo que pode separar Martínez e a seleção portuguesa, segundo o jornal britânico: o espanhol pode também ser uma das opções a nível de contratações de clubes, uma vez que tem experiência na Premier League.

A contratação do treinador espanhol seria uma mudança de estratégia da parte da federação, que até hoje entregou sempre o lugar a treinadores portugueses ou brasileiros.