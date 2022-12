Fernando Santos: “Saio com um enorme sentimento de gratidão. Um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri”

“Saio com um enorme sentimento de gratidão, pelo privilégio de ser selecionador nacional e ter representado o nosso país. Um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri". É assim que arranca o vídeo de despedida de Fernando Santos, que está de saída da seleção nacional oito anos depois. Numa mensagem publicada pela Federação Portuguesa de Futebol, o agora ex-selecionador nacional agradece “em primeiro lugar a todos os jogadores” com quem trabalhou desde 2014, “a todos sem exceção”.

Fernando Santos segue depois para uma espécie de ato de contrição: “É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fiz, mas as opções que tomei foram sempre a pensar o que seria melhor para a nossa seleção”.

De seguida, continuam os agradecimentos: “Agradeço aos meus colegas, nomeadamente dos clubes que deram jogadores à seleção, com quem sempre tive uma relação aberta e leal. Agradeço à minha equipa técnica pelo empenho ao longo dos anos e à Federação Portuguesa de Futebol, nas pessoas do Humberto Coelho e do João Pinto, sempre ao meu lado. E a todo o staff que de uma forma mais próxima trabalharam comigo”.

O técnico de 68 anos termina o vídeo com dois obrigados especiais. Um a Fernando Gomes, presidente da FPF e outro aos portugueses.

“Quero agradecer em particular ao Dr. Fernando Gomes, que sempre me apoiou e foi um que um líder como deve ser nos bons mas, sobretudo, nos momentos mais difíceis. Uma última palavra aos portugueses, aos adeptos. A partir de agora serei mais um dos que vibram e apoiam a seleção portuguesa e a querer que a equipa de todos nós nos dê muitas alegrias”, declarou.