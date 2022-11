João Mário e a entrevista de Cristiano: “Não acredito que traga mais pressão nem para os jogadores, nem para ele. Estamos todos habituados”

Entrevista de Ronaldo e impacto

“Pouco a dizer. Não é a primeira vez que um jogador chega à seleção com algum tipo de problema no clube. Uma das vantagens de chegar à seleção é que isso anula tudo, porque pensamos todos primeiro naquilo que é o objetivo coletivo, portanto pouco a dizer sobre isso. Não há grande problema.”

Mais pressão depois da entrevista?

“Não. Não há muito a dizer sobre esse tema. Como disse, quando chegamos à seleção, é um outro grupo, portanto tentamos focar-nos naquilo que é o mais importante. Não acredito que traga mais pressão nem para o resto dos jogadores nem para ele. Estamos todos habituados a lidar com uma grande pressão. Jogar um Mundial é um sonho para muitos, isso acarreta muita responsabilidade. Não acredito que traga mais pressão a ninguém.”

Foco mediático no Cristiano

“Honestamente, não acho que seja muito diferente. Todas as vezes que vim à seleção, as primeiras perguntas são quase sempre sobre o Cristiano, portanto… Honestamente, não falando de timings [da entrevista], as atenções estão sempre sobre ele, não é novidade para mim nem para nenhum companheiro nosso.”

Vídeo do cumprimento entre Bruno Fernandes e Cristiano

“Tive a felicidade de estar no balneário nesse momento e vi as imagens, e é engraçado que às vezes pode ser interpretativo. Foi uma brincadeira entre eles curiosamente. O Bruno foi dos últimos a chegar e o Cristiano perguntou se ele tinha vindo de barco… Acredito que as imagens foram interpretativas, mas foi uma brincadeira entre eles. Acredito que têm uma grande relação porque jogam juntos, já os vi, vi-os ontem [segunda-feira] durante o dia todo, vocês viram um pequeno excerto, mas não há nenhum problema entre eles.”

Mundial

“Acredito muito que a seleção é o momento. Os 10 jogadores que se vão estrear numa fase final foi fruto do trabalho que fizeram. Como um dos jogadores mais experientes, tento passar uma mensagem de confiança, de acreditarem nas nossas ideias. Para se ganhar títulos é preciso, acima de tudo, ter um grande grupo. Sem dúvida que Portugal tem uma seleção que nos faz sonhar e acreditamos todos que é possível conquistar este Mundial.”

Melhor fase da carreira?

“Sim, sem dúvida que, na minha opinião, atravesso o melhor momento da minha carreira. Fazendo comparação com 2016, era muito novo, não tinha tanta experiência como tenho hoje. Sinto-me mais confiante e acima de tudo o que mais quero é ajudar Portugal no que seja necessário.”

António Silva

“Todos os jogadores que estão cá têm qualidade para serem titulares. O António surpreendeu-me muito desde o ano passado quando treinava connosco, tem todas as características para fazer uma grande carreira. É um jovem muito responsável e muito maduro, está pronto para ajudar, seja de início, seja no decorrer dos jogos. Já jogou a este nível, tem todas as qualidades para o fazer da melhor maneira.”

Ganhar?

“Isto não é conversa só de início dos trabalhos, é uma conversa que vem da qualificação. Toda a gente sabe o objetivo de Portugal. A partir do momento que ganhas Europeu e Liga das Nações, ficas com o sentimento que podes ganhar títulos e quão bom é… Toda a gente sabe que não vamos só participar, queremos ganhar. É uma conversa constante entre todos, desde o mister com a equipa e entre nós, jogadores. É um grande objetivo, sabemos o quão difícil é, sem dúvida vamos tentá-lo.”

O calendário beneficiou o João Mário?

“É sempre relativo e não gosto muito de futurologia ou de pensar como seria no final de época, as coisas são como são. O Mundial é agora e fico feliz por estar bem agora e de ser convocado.”