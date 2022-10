Portugal passou o play-off europeu. E agora? Agora há uma viagem de 20 mil quilómetros com boas hipóteses de chegar ao Mundial

No pulmão de Tatiana Pinto, na calma de Diana Silva, na fantasia dos pés e scrunchie no cabelo de Kika Nazareth e no coração de toda uma equipa se construiu mais um feito da seleção nacional feminina. Portugal, a 27.ª equipa do ranking da FIFA, não tinha o favoritismo que gritavam os números 14 e 19, que são aqueles que acompanham a Islândia e a Bélgica, respetivamente, na mesma lista e até o Europeu do verão nos atirava à cara que a montanha era alta: tanto as belgas, as primeiras adversárias no play-off europeu para o Mundial de 2023, como as islandesas, que se seguiam, fizeram melhor que nós em Inglaterra.

Isso pouco interessou nos últimos dias. Portugal começou então por bater a Bélgica por 2-1 na quinta-feira e na terça-feira desmontou o físico nórdico no prolongamento, marcando aí três dos golos da vitória concludente por 4-1 em Paços de Ferreira, numa prova do talento que já se conhecia, mas também da maturidade competitiva obrigatória para se estar nos grandes palcos.

O primeiro passo rumo a uma participação inédita no Mundial estava dado, mas, dada a embrulhada criada para distribuir as derradeiras vagas para a prova, com apenas dois lugares para três play-offs finais, havia que esperar pelos resultados dos restantes jogos. Interessava uma derrota da Suíça frente ao País de Gales. Que não aconteceu - as helvéticas marcaram mesmo no final do prolongamento, quando em Paços de Ferreira já se esperavam os penáltis. E mais tarde uma vitória da Escócia, que perderia com a Irlanda.

Aí a seleção nacional sabia estar em desvantagem. Para encontrar as legítimas donas das duas vagas, a UEFA estabeleceu uma classificação entre as três formações, Portugal, Suíça e Irlanda, contando os pontos obtidos na fase de grupos com os conquistados no segundo desafio no play-off. Nestas intrincadas contas, a Suíça ficou com 22 pontos, a Irlanda com 20 e Portugal com 19.

E, com tudo isto, Portugal terá de disputar um derradeiro play-off, em fevereiro do próximo ano. A confirmação da história, a continuação da felicidade vai depender de uma viagem aos antípodas, a quase 20 mil quilómetros de distância, que é o que, numa linha sem grandes curvas, separa o nosso país da Nova Zelândia.



A Nova Zelândia, terra de paisagens com um dos verdes mais verdes do planeta, será sempre o destino final desejado. Será lá que se vão disputar os três últimos lugares para um Mundial que o país vai organizar em conjunto com a Austrália no verão de 2023. E Portugal parte para agarrar um desses três lugares muito mais favorito do que alguma vez foi no play-off europeu.

Vamos por partes. Esta última fase de apuramento vai decorrer de 17 a 23 de fevereiro de 2023, com 10 equipas presentes, divididas em três grupos: dois de três e um de quatro seleções. Os jogos vão decorrer em Auckland e Hamilton. Os vencedores dos grupos seguem para a fase final do Mundial. A seleção nacional foi a última a entrar neste conjunto de 10 equipas que chegam um pouco de todo o planeta, de Taiwan à Papua-Nova Guiné.

No ranking mundial da FIFA, as equipas estão assim distribuídas:

PORTUGAL, 27.º

Taiwan, 38.º

Chile, 39.º

Tailândia, 41.º

Papua-Nova Guiné, 49.º

Paraguai, 51.º

Haiti, 56.º

Panamá, 57.º

Camarões, 59.º

Senegal, 84.º

Nos grupos a competição a eliminar, num sistema de meia-final e final, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o play-off de apuramento de Portugal para o Mundial do Catar, quando Portugal bateu Turquia e depois Macedónia do Norte. Nos dois grupos de três equipas, a seleção cabeça de série (Portugal será uma das hipóteses) vai diretamente para a final, esperando o adversário da primeira eliminatória.

O sorteio dos grupos do torneio final de qualificação será já esta sexta-feira, pelas 11h de Lisboa. Em condições normais, Portugal está na linha da frente para conseguir um dos três lugares. Passando esta fase, a seleção nacional sabe desde logo que estará no Pote 4 do sorteio do Mundial, marcado para 22 deste mês, ainda sem se saberem os três últimos finalistas.

O caminho para a história será (literalmente) longo, mas não são 20 mil quilómetros que irão travar a ambição de uma equipa já habituada a primeiras vezes.