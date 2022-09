Fernando Santos: “Depois dos primeiros 15 minutos da segunda parte, fomos abaixo. Perdemos a capacidade de ter bola”

Análise ao jogo

“Na primeira parte, a equipa estava bem organizada, estávamos a sair bem, mas estava a faltar alguma circulação da bola e obrigar a Espanha a ter de se desmontar, bem como alguma agressividade na pressão. Ainda assim, criámos mais oportunidades de golo. Entrámos bem nos primeiros 15' da segunda parte, a pressionar bem. Criámos duas ou três situações de golo, com boa circulação. A partir daí, deixámos de ter bola, a equipa deixou de pressionar, passámos a ter mais dificuldade. Procurei alterar o jogo, mas depois o Jota pediu-me para sair, porque estava muito cansado. Meti o Vitinha e o João Mário para termos posse, mas não conseguimos”

Demora nas substituições

“Nos primeiros 15 minutos, a equipa estava a reagir bem, dentro do que queríamos. Havia alguns jogadores com algum cansaço, e era preciso refrescar a equipa. A partir desse momento, começámos a tentar refrescar a equipa, primeiro com o João Mário para ter bola. Depois, com as entradas do Vitinha e do Leão. Quando ia fazer as duas substituições [Palhinha e Félix], sofremos um golo"

Menos qualidade a partir dos 60'

“Temos de manter o nosso padrão de jogo, independentemente do adversário que seja, e fizemos durante muito tempo. Criámos várias oportunidades de golo. Depois dos primeiros 15 minutos da segunda parte, fomos abaixo. Perdemos a capacidade de ter bola, ganhávamos a bola lá atrás, mas não conseguíamos ligar o jogo"

Eliminação belisca o percurso como selecionador?

“Não belisca nada. Tenho contrato até 2024, mais direto não posso ser"