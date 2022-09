Fernando Santos e o ambiente na seleção: “É uma espécie de lar, somos uma família no bom sentido da palavra”

Portugal pode ganhar ou empatar

“Não muda nada. Há três dias tínhamos de ganhar os dois jogos, porque a Espanha ia ganhar à Suíça, mas isto é perfeitamente normal. O que eu quero é que os jogadores se foquem no que temos de fazer como equipa em todos os momentos do jogo, perante qualquer adversário. A Espanha é uma equipa de grande qualidade, que tem o seu padrão, que não vai mudar em nada. Se nós nos focarmos no que temos de fazer estamos sempre mais perto de chegar onde queremos. Temos de ser agressivos, estarmos focados, saber que movimentos devemos fazer com e sem bola. O jogo depois dirá. Vamos jogar como temos vindo a jogar”

Poderá haver mudanças na equipa?

“Não temos questões físicas. Tínhamos o João [Félix] em dúvida, mas ele tem treinado muito bem nestes dias e não apresenta nenhuma limitação. Tenho 25 jogadores para utilizar, dois vão ter de ficar de fora, não posso fazer nada. Vão jogar 11, é a lei do futebol. O mote do selecionador para os jogadores em termos de confiança tem a ver com a convocatória, não com quem joga. Eu mostro a minha confiança nos jogadores quando os convoco para virem à seleção. Não podem é jogar todos"

É mais fácil jogar contra uma Espanha confortável no primeiro lugar ou depois de uma derrota?

“Penso que é igual. A Espanha joga sempre para ganhar, com o mesmo padrão de jogo. Nunca vi a Espanha jogar de forma diferente porque tem de ganhar, e Portugal tem de fazer o mesmo, ainda que com respeito pelos adversários. A diferença é que os checos jogavam com três centrais, três avançados e dois avançados projetados, e a Espanha joga com um 4-3-3 mais clássico. Em certos momentos de organização do nosso jogo, nós temos de entender isto. Se estivermos focados no que queremos fazer, estaremos sempre mais perto de chegar à vitória"

Pressão de chegar à final four

“Estes jogadores têm pressão em todo o lado, jogam sempre para ganhar e ser campeões. Esta seleção joga sempre para ganhar, tem essa obrigação, portanto não podemos ter mais pressão. Felizmente temos conseguido bons resultados”

Espera uma Espanha ferida?

“Espero uma Espanha igual ao que sempre foi: uma grande equipa, com grande maturidade e jogadores de enorme qualidade. Os jogadores espanhóis, em qualquer circunstância, viriam sempre aqui para ganhar, é isso que está no seu perfil de jogo. Mas claro que os jogadores querem mostrar a sua capacidade. Se a isso chamamos ferida, espero que continuem feridos"

Momento de Cristiano Ronaldo

“Todos os jogadores que aqui estão, estão confortáveis, é como estar em casa. Desde 2014 já entraram e saíram muitos jogadores. Dando um exemplo concreto: o Marío Rui esteve em 2019 cá, na Liga das Nações. Houve um período alargado em que não esteve e vejam como ele voltou. E porquê? Porque sabe que eu confio nele, e os colegas também. É uma espécie de um lar, somos uma família no bom sentido da palavra"

Críticas a Luis Enrique

“Isso é normal. Quando o Luís Enrique ganhava e jogava bem, todos diziam que o Luís era o maior, quando perde um jogo já não é bom treinador. Isso é normal"

Estado do relvado

“Espero que esteja bom. Quer eu, quer o Luis optamos por não treinar no campo principal por isso, para preservar. Estão lá muitos homens a trabalhar, tentando colocá-lo em verdadeiras condições. Para estas duas equipas é muito importante ter um terreno em condições"