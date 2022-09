“Quero estar no Mundial e no Euro”, avisa Ronaldo: “Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris”

A gala Quina de Ouro, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), decorreu na noite de terça-feira e, no palco, vestido a rigor com camisa e fato, subiu o capitão da seleção nacional. Foi lá que prestou algumas palavras em relação ao seu futuro e, aos 37 anos, Cristiano Ronaldo garantiu que o final da sua carreira ainda não estará para breve.

O jogador do Manchester United esteve presente na cerimónia para receber o prémio de melhor marcador das seleções nacionais: 117 golos em 189 jogos pela equipa principal. “Para mim é um orgulho receber um prémio desta dimensão, nunca pensei ser o melhor marcador de todas as seleções. Quero agradecer a todas as pessoas com quem joguei. Foi um caminho logo, mas aproveito para dizer que o meu caminho ainda não acabou. Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris”, começou por dizer.

Confessando que “já tinha saudades de receber um prémio” e revelando uma piada que Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, faz com o capitão da seleção - "muitas vezes brinca comigo a dizer ‘tu jogaste com toda a gente, estás mesmo carcaça’ -, Ronaldo resumiu depois os seus objetivos futuros com Portugal.

“Obviamente, quero fazer parte neste Mundial 2022 e no Euro 2024, posso assumir já”, garantiu o capitão da seleção nacional.

Caso Portugal se qualifique e Ronaldo consiga estar no próximo Campeonato da Europa, o jogador lá chegaria com 39 anos e seria a 12.ª fase final de uma grande competição para o mais internacional dos jogadores portugueses (isto, também, se estiver presente no Mundial do Catar).