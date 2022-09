Ricardo Horta mantém-se nos convocados, Pedro Neto e João Mário de regresso

Ricardo Horta mantém-se nas escolhas de Fernando Santos para os dois próximos jogos da seleção nacional, para a Liga das Nações, com a República Checa e Espanha. João Mário e Pedro Neto, este após longa lesão, voltam a ser chamados, tal como João Félix, Rúben Dias, Tiago Djaló e Rafa.

Por outro lado, o selecionador nacional descarta David Carmo, Domingos Duarte, João Moutinho, Otávio, Gonçalo Guedes e André Silva face à última convocatória. O médio do FC Porto por lesão.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Tiago Djaló, Raphael Guerreiro, Nuno Mendes

Médios: Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Mário, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho

Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Pedro Neto, João Félix, Rafa, Rafael Leão, Ricardo Horta

Portugal vai defrontar a República Checa e a Espanha nos encontros decisivos da fase de grupos da Liga das Nações. No dia 24, a seleção nacional joga em Praga, para a 27 receber Espanha em Braga, jogo já com bancadas esgotadas.

A equipa liderada por Fernando Santos precisa de vencer os dois jogos para chegar à final four: está neste momento em 2.º lugar do Grupo A2, com 7 pontos, menos um que a Espanha, que tem 8 pontos.