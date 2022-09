Fernando Santos: “Ninguém duvida que o Cristiano Ronaldo continua a ser importante para a seleção nacional”

Jogo com Espanha será decisivo?

“O jogo mais importante é o da República Checa, não há Espanha se não houver República Checa. Já vencemos esta competição, queremos estar na fase final outra vez, e foi com isso que pensámos nesta convocatória, tendo em conta todas as adversidades que existem. Por exemplo, o Cancelo está castigado e não poderá estar no primeiro jogo e temos oito jogadores em risco de suspensão”

Dificuldades em fazer a lista

“Comecei a preparar a lista dos 55 e mesmo aí tenho dificuldade, portanto imaginem o que é fazer a convocatória só com 26. São boas dores de cabeça, mal é quando queremos escolher 26 e só temos 20, ou pouco mais. É difícil, até porque há vários jogadores que estão a aparecer há um mês. Ainda bem para Portugal, vários jogadores apareceram em muito bom nível no último mês e estão a bater à porta"

Chamada de Tiago Djaló

“Não é uma novidade. Esteve cá não na última, mas sim na penúltima convocatória. É um jogador que conhecemos bem. O Tiago Djaló tem uma característica importante para este jogo: estando o Cancelo castigado, ficava só com um jogador lateral direito [Diogo Dalot]. Tendo muita qualidade, tem a possibilidade de fazer várias posições, o que é muito importante"

Jogadores em bom momento que ficaram de fora

“Há vários jogadores que há dois meses nem olhávamos para eles. Poderia dar muitos nomes, desde o António Silva, ao Florentino, o Pote, o Trincão, o Vitinha do Braga. Há muitos jogadores que estão a mostrar que têm capacidade e nós estamos todos atentos. Quem vai dizer quem vai ao Mundial serão, em boa parte, os jogadores. Outubro será muito importante para isso. Vamos tentar ser justos e escolher aqueles que nos derem as melhores garantias para estar no Mundial"

Ausência de Otávio

“O meu departamento clínico diz que há dois jogadores inaptos para esta convocatória: Otávio e Renato Sanches. Não têm condições clínicas para estar presentes"

Momento de Cristiano Ronaldo

“Vai ser titular no jogo de logo contra o Sheriff. Com ele e com todos os outros, tenho essa atenção de perceber como estão, se estão a jogar, quando não estão a jogar perceber o que está a acontecer. Penso que ninguém duvida que o Cristiano Ronaldo continua a ser importante para a seleção nacional"

Episódio com Sérgio Conceição depois da derrota do FC Porto

“É uma má imagem para tudo, não só para o futebol português. Estas coisas não podem acontecer, está a ficar um mundo de malucos. Estes atos são completamente reprováveis e quem os fez deve ser castigado"