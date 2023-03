Em junho de 2018, no Mundial disputado na Rússia, depois de, nos últimos minutos do jogo, Cristiano Ronaldo converter um livre num épico jogo com a Espanha que acabou empatado a três bolas, um jornalista britânico escreveu uma prosa ditirâmbica, digna dos delírios soviéticos sobre as capacidades cerebrais de Lenine, dizendo qualquer coisa como “a cabeça deste homem devia ser examinada para ver o que lhe permite ter tamanha concentração a bater a bola”...