O onze inicial de Ronaldo: história dos primeiros companheiros de CR7 (e do que o destino lhes reservou)

Cristiano Ronaldo começou a jogar no Clube de Futebol Andorinha corria o ano de 1992. Tinha 8 anos. Era de tal maneira rápido e talentoso que aos sábados jogava no escalão de escolas, as chamadas “trapalhanças”, na Madeira, e aos domingos alinhava pela equipa de infantis, com jogadores três anos mais velhos. Já dava nas vistas, mas nessa altura ninguém adivinhava o que o futuro reservava àquele miúdo franzino e rebelde. Se apostavam em alguém, com potencial para ter uma carreira bem-sucedida a nível profissional, era no número 10 e primo do lado materno.

Nuno Viveiros era um avançado mais possante, que chegou a ser capitão do pequeno Cristiano e foi o responsável pelo ingresso deste no Andorinha. “É com orgulho que digo que fui o primeiro capitão do Cristiano. Ele sente esse orgulho de ter jogado comigo e diz: ‘O meu primo tinha um remate! Não era para brincadeiras!’” O orgulho parece mútuo quando, 30 anos depois, Nuno Viveiros recorda as proezas do primo, no Museu CR7, enquanto mostra o troféu de jogador mais jovem num torneio ganho por Cristiano em 1993.