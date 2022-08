Depois da bronca, Ten Hag acha que Ronaldo “pode encaixar” no Manchester United, mas “tem de recuperar a forma e mostrar o que vale”

Depois da bronca provocada pela saída precoce de Cristiano Ronaldo – e de outros jogadores – de Old Trafford, enquanto decorria ainda o jogo particular com o Rayo Vallecano, atitude que Erik ten Hag classificou como “inaceitável”, o neerlandês aceitou sentar-se e ter uma curta conversa com a "Sky Sports" sobre os temas quentes do momento no clube.

Primeiro, o antigo técnico do Ajax despachou a questão de Frenkie de Jong, o cobiçado jogador do Barcelona cuja contratação pelo United não ata nem desata. Ten Hag não satisfez a curiosidade do jornalista, argumentando que não iria falar de atletas que não tivessem contrato com o clube.

Foi a deixa perfeita para pegar num que o tem, efetivamente, mas quer alegadamente deixar de ter. Sobre Cristiano Ronaldo é notório, pela forma como o técnico fala na entrevista em vídeo, que hoje tal como na pré-época o neerlandês conta com o português para engrandecer o plantel do Manchester United. Questionado se Ronaldo encaixa no seu plano de jogo, ten Hag respondeu: “Eu acho que pode encaixar”.

No entanto, há questões que precisam de ser resolvidas: “Primeiro, tem de recuperar a forma. Ele é um jogador fantástico, já o provou tantas vezes, mas é-se sempre julgado pelo que se é agora, pelo que se está a apresentar agora”. Para terminar, o treinador referiu obrigações comuns aos vários elementos do plantel vermelho: “A equipa, eu e o próprio Cristiano temos de mostrar o que valemos”.