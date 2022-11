Carta de Vasco Uva, o capitão de 2007, para os grandes Lobos de 2023: não tenham dúvidas, o Mundial será o melhor mês das vossas vidas

Grandes Lobos de 2023,

Muitos parabéns pelo apuramento para o Mundial e bem-vindos à história do râguebi português. Obrigado por voltarem a abrir este livro.

Que vitoria incrível a premiar três anos de muito trabalho, onde demonstraram o vosso valor e o valor do râguebi nacional. Mostraram que o râguebi português pode e merece estar uma vez mais num topo do râguebi Mundial. Em setembro, França será o vosso palco e vão contar com um apoio incrível que vos fará sentir como se estivessem em casa.

Apesar de ser só daqui um ano, o Mundial começa agora. Um ano passa a correr e todos os dias são importantes para crescer enquanto jogadores e enquanto equipa. Um ano que vai parecer um mês e depois um mês que vai parecer um dia. Não tenham dúvida que o mês do Mundial será o melhor mês das vossas vidas desportivas. Por isso, aproveitem todos os segundos…. Estarão lado a lado com os melhores do Mundo e terão todo um país também ao vosso lado.

1 / 2 Getty Images 2 / 2 Martin Dokoupil - World Rugby

Será um ano cheio de desafios para vocês, mas também para o râguebi nacional que terá de saber tirar o máximo partido deste feito histórico de uma forma diferente do que aquele que foi feito depois de 2007. A partir de hoje, todos os que gostamos de râguebi em Portugal temos a obrigação de trabalhar em conjunto para vos dar as melhores condições possíveis de preparação para o Mundial, mas também de aproveitar a visibilidade que agora o râguebi vai ter, para fazer do râguebi uma referência do desporto em Portugal.

Ao chegar ao Mundial, vocês são um orgulho para as gerações passadas, ídolos para a geração atual e um exemplo a seguir para as gerações futuras. A responsabilidade é grande, mas tenho a certeza que a vossa vontade de estar a altura é ainda maior.

Independentemente dos objetivos a que se propuserem no Mundial, espero que sejam ao nível dos resultados a que já nos habituaram, vocês já fazem parte da história. Continuem o bom trabalho, nunca esquecendo o conjunto de valores que fazem deste nosso desporto, o melhor desporto do Mundo.

Com um abraço amigo,

Vasco Sousa Uva