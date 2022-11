No último minuto, com o último pontapé, Portugal foi buscar a história: 16 anos depois, os ‘Lobos’ jogarão um Mundial de râguebi

A maneira de colocar uma proverbial cenoura à frente dos olhos desencantada pela criatividade oval soa quase a brincadeira. Quando portugueses e americanos, com caras séries e alinhados à boca do túnel, se começam a abeirar do relvado, são logo boa-vindados pelo troféu Webb Elis, o caneco reservado para quem conquista o Mundial ali posto em exibição para lembrar todos do porquê de estarem no húmido calor do Dubai, prestes a correrem no final do funil da qualificação para o maior dos torneios do râguebi.

O derradeiro jogo de anos e gerações de espera, de novo jogado longe de Portugal - há 15 anos, a seleção foi buscar o apuramento ao Uruguai -, denota o musculado respeito dos norte-americanos por quem têm à frente. Insistem, de início, na estratégia cautelosa de chutarem cada bola que lhes chega aos homens mais atrasados do campo, devolvendo-a pelo ar e para a área de 22 metros portuguesa. É uma prudência com o rabo na boca pelas conhecidas valias da seleção nacional.

Esse conspirar com os avanços e recuos das equipas no campo, pelo previsível que vira a opção dos americanos pelo jogo ao pé, faz a bola cair nas mãos dos mais vertiginosos entre os portugueses a correrem embalados e com espaço para acelerarem. A danceteria perante corpos de Jerónimo Portela fê-lo ser brutalmente placado por um adversário que o ergueu ao 1.º andar, deixando-o cair e só depois caindo com ele, motivando o cartão amarelo que deu 10 minutos a Portugal com mais um jogador em campo. O tempo permitiu-lhe pressionar os EUA, empurrá-los no relvado e juntar a troca de pés de Nuno Sousa Guedes à de Rafaele Storti para o primeiro ensaio, logo aos 8’.

Mais cortejador do profissionalismo no râguebi e vindouro anfitrião do Mundial de 2031, o adversário até inaugurara o placard, aos 2’, com um pontapé de penalidade. Seria a primeira de três faltas feitas pelos portugueses na sua metade do campo, e lugares com vista desafogada para os postes. Mas quem tinha algo mais em jogo do que Portugal jogava bem menos com o risco de quem lutava por um retorno à glória de 2003, de regressar ao torneio ainda com o amadorismo na modalidade a reinar. O choque de contextos e de qualidades dos jogadores era visível.

Quando Portugal já vencia, José Uva devolveu a gentileza de um cartão amarelo (21’) numa fase de forte pressão dos EUA que nada surtiu no período de castigo. A seleção apenas sofreria três pontos com um corpo a menos, suportou a continuação do jogo direto e previsível do adversário - linhas de corrida sempre retas, com as jogadas à mão, saídas de rucks, a respeitarem o jogador do lado, havendo poucas tentativas de ludibriar as placagens. Já com 15 de cada lado, o médio de formação Samuel Marques converteu um pontapé antes do capitão norte-americano, de nome mui americano, AJ MacGinty, o imitar.

1 / 3 Martin Dokoupil - World Rugby 2 / 3 Martin Dokoupil - World Rugby 3 / 3 Martin Dokoupil - World Rugby

Havia um 10-9 para Portugal ao intervalo e o descanso serviu para a seleção ressurgir mais decidida a depositar de metade de lá do campo o que fazem de melhor. As tentativas de encadear cruzamentos de linhas de corrida, passes a ‘saltar’ jogadores e pequenos pontapés para explorar as costas de adversários sucederam-se, o sapateado de Nuno Sousa Guedes era muito requisitado e o capitão Tomás Appleton teve um par de sprints que furaram de sobremaneira a linha americana. Mas, de um par de pontapés, Samuel Marques converteu apenas um, não livrando a vantagem de uma magreza que prejudicaria Portugal.

À primeira chegada dos EUA aos 22 metros nacionais, só aos 57’, os nascidos no país onde a ovalidade mais prezada é a do futebol inventado por eles carregaram com o mesmo estilo basilar de jogo. Aproveitando os quilos de músculo e centímetros de corpulência a mais, marraram várias fases consecutivas contra os português, com corridas a direito, forçando e fustigando a linha até marcarem o ensaio (convertido) que lhe daria uma vantagem de 16-13 - e mal piorado para Portugal, acresceu a isto um cartão amarelo que valeria nos 10 minutos seguintes.