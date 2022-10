Terminada a investigação, diretor-executivo do Mundial de 2023 foi despedido por provocar “clima de terror”

No final da investigação na sequência de acusações de causar “clima de terror”, Claude Atcher foi oficialmente retirado do cargo de diretor-executivo do próximo Campeonato do Mundo de râguebi. O relatório da Inspeção do Trabalho francesa confirmou um "ambiente social extremamente degradado" no comité organizador da competição.

"Tomando nota das conclusões do relatório, a direção do França 2023 decidiu rescindir o contrato do diretor-executivo Claude Atcher", lê-se numa declaração da organização do Mundial.

Atcher foi suspenso em agosto após alegações sobre a sua gestão serem tornadas públicas. Na altura falou-se sobre situações em que os funcionários chegaram a sofrer de ataques de pânico, burnout e abusos verbais. “Este despedimento preventivo visa proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Implicará necessariamente o início de um inquérito disciplinar. Veremos, tendo em conta as conclusões da inspeção do trabalho, se requer o despedimento”, anunciou então Amélie Oudéa-Castera, a ex-tenista que agora é ministra do Desporto francesa.

As alegações do documento inicialmente publicado pelo comité de ética do Groupement d’Intérêt Public (GIP), do Mundial 2023, acabaram por ser confirmados pelo grupo que fez a investigação.

"O relatório apresentado pela Inspeção do Trabalho francesa corrobora e complementa o relatório produzido pelo Comité de Ética do França 2023", acrescentou a organização.

Ao mesmo tempo que foi anunciado o despedimento de Claude Atcher, foi anunciado o nome que o irá substituir. Julien Collette, antigo diretor adjunto da Atcher, foi nomeado diretor executivo.

“A nova equipa de gestão e os seus funcionários continuarão a trabalhar em conjunto para oferecer um momento excecional de celebração em toda a França e nas suas regiões, com a promessa de entregar um evento responsável tanto em termos de organização como de legado para o desporto e a sociedade”, afirmam.