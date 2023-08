Sérgio Conceição foi suspenso por 23 dias e multado em mais de 12 mil euros devido aos incidentes na Supertaça

Exatos oito dias contados desde a final da Supertaça onde Sérgio Conceição foi expulso, com cartão vermelho direto, por protestos, e por momentos se recusou a sair do banco de suplentes, ficou conhecido o castigo aplicado ao técnico: um jogo, 23 dias de suspensão e 12.444 euros de multa.

Revelado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), parte da sanção já nem se aplica. O treinador do FC Porto cumpriu o jogo de castigo na segunda-feira, em Moreira de Cónegos, onde assistiu da bancada à vitória (1-2) dos dragões.

Os 23 dias de suspensão aplicam-se a partir desta data, portanto, o técnico irá falhar os próximos três encontros do FC Porto no campeonato, frente a Farense, Rio Ave e Arouca.

Quanto às multas, o valor de 12.444 euros corresponde a três infrações distintas, sendo que as duas mais onerosas (5.100 euros) correspondem a insultos proferidos pelo técnico contra Luís Godinho, o árbitro que as redigiu no seu relatório. A recusa de Conceição, durante quatro minutos, em abandonar a área técnica após receber ordem de expulsão foi alvo de uma multa de 2.244 euros.