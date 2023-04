Mais um ano de Pepe: aos 40 anos, central renova com o FC Porto

O defesa internacional português Pepe renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até junho de 2024, informaram este domingo os campeões nacionais de futebol, assegurando a nona época do atual capitão, de 40 anos, no clube.

Apesar de ter enfrentado recentemente algumas lesões, o central soma 28 encontros em 2022/23 ao serviço do conjunto orientado por Sérgio Conceição.

Pepe, que completou 40 anos em 26 de fevereiro, alinhou nos espanhóis do Real Madrid (2007-2017) e nos turcos do Besiktas (2017-2019) entre os dois períodos experienciados no FC Porto, pelo qual já conquistou quatro edições da I Liga, três Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, fazendo parte da equipa que venceu a Taça Intercontinental em 2004, mas sem ter jogado essa decisão.

Natural de Maceió, no Brasil, o defesa alinha na seleção portuguesa desde 2007 e é o terceiro jogador com mais internacionalizações, ao somar 133 jogos e oito golos, num percurso abrilhantado pelos inéditos êxitos no Euro 2016 e da Liga das Nações de 2019.

Na reação à renovação por mais uma temporada, o central mostrou-se emocionado. “Estou muito nervoso porque é um contrato que para mim significa muito. Significa que muitos poderiam duvidar da minha capacidade, apesar dos 40 anos, mas eu como jogador e pessoa costumo dizer que sou muito honesto, devo muito ao FC Porto e não queria defraudar o presidente, as pessoas do clube, o meu treinador e os meus companheiros", pode ler-se numa nota no site dos dragões.

Pepe agradeceu “a todos no clube” por fazerem dele “todos os dias” um melhor “jogador, pessoa e até pai”.

"Só quem passou por aqui sabe os valores que o presidente transmite para o resto dos empregados, porque eu também me considero um empregado do clube. É uma pessoa que luta por estas cores, por esta região e, esteja onde estiver, vou honrar este clube. Tenho alguns títulos ganhos por este clube, todos eles são especiais porque é um clube e uma cidade que adoro e espero poder contribuir este ano com o meu trabalho para conseguirmos mais títulos e, se deus quiser, para o ano poder dar continuidade a esta maré vitoriosa que estamos a passar”, apontou ainda.