Sérgio Conceição: “Dedico este triunfo à minha família. Tem sofrido muito e o jogo no Dragão foi um momento difícil para mim e para eles”

Resposta na Bélgica

“São os mesmos jogadores que perderam por 4-0 no Dragão e aproveito por começar esta minha intervenção e dedicar este triunfo à minha família, que hoje estava aqui representada pelo meu filho na bancada, o Sérgio. Eles têm sofrido bastante e o jogo no Dragão foi um momento muito, muito difícil para mim e para eles. Isto não é resposta nenhuma, era o que tínhamos de fazer, eles são pagos para ganhar, eu sou pago para ganhar. Satisfeitos, corrigindo alguns erros que tínhamos feito no primeiro jogo, contra uma equipa que ainda não tinha sofrido, uma equipa bastante positiva no jogo, agressiva sem bola, com muita largura, qualidade acima da média. Tínhamos de ser consistentes defensivamente e depois olhar para a baliza do adversário. Um jogo que podia ser decisivo não nos inibimos de olhar para a baliza adversária e nos primeiros 15 minutos temos quatro ou cinco oportunidades. Um jogo muito competente da minha equipa, algumas exibições fantásticas a nível individual, mas só possíveis com um coletivo forte”

Arranque forte

“Se puxarem a cassete atrás vêm que no Dragão os primeiros 15 minutos também são muito bons, mas depois aconteceram uma série de situações onde o adversário conseguiu o penálti e houve um quebrar da equipa que não é normal. A preparação deste jogo foi no sentido de sermos uma equipa igual a nós mesmos. Em termos estratégicos houve uma ou outra nuance, não queríamos que a primeira linha de construção do Brugge tivesse o à-vontade necessário para utilizar a largura e profundidade como utilizam. E depois olhar para a baliza do adversário”

Momentos-chave

“O momento-chave podia ter sido o David Carmo. E eu sinceramente… para mim não é normal, a este nível, um jogador cometer um erro assim. Eu desculpo tudo, erros técnicos, situações em que um jogador tem de levar um vermelho porque vai alguém para a nossa baliza, agora desta forma já aceito com mais dificuldade. As defesas do Diogo [Costa] foram importantes, mas acho que houve outros momentos importantes e momentos que eu acho que de certa forma deram algo para esta vitória robusta. A equipa esteve bem. Quando a equipa está bem, sobressaem as individualidades. O Diogo está lá para isso, já lhe disse muitas vezes, está lá para defender. É um guarda-redes cheio de qualidade”