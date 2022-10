Sérgio Conceição: “Vamos dar luta e vamos fazer tudo para ganhar este campeonato porque merecemos, porque somos melhores”

“Esta é daquelas derrotas em que, dentro do muito, há pouca coisa a dizer. Estou extremamente orgulhoso. Penso que, das três equipas, fomos a equipa mais competente e corajosa, a que tentou mais ganhar o jogo de forma limpa. Com uma intensidade grande, contra uma equipa que sabíamos estar num bom momento. Mas tenho de realçar o jogo dos meus jogadores, o esforço e competência que tiveram, criando situações para ganhar o jogo, não para o empatar, mesmo reduzida a 10. É o que tenho a dizer, não há muito mais. Estou muito orgulhoso da coragem, da competência e da qualidade que nós temos. O campeonato não acabou, estamos à 10.ª jornada, já não fui campeão com sete pontos de vantagem, já fui campeão com sete pontos atrás. Estamos aqui para dar luta, vamos dar luta e vamos fazer tudo para ganhar este campeonato porque merecemos, porque somos melhores”