Sérgio Conceição: “Melhor momento da época? Ganhámos ao Sporting, numa fase fantástica, e depois fomos a Vila do Conde e foi o que foi”

Como olha para o Benfica

“De uma forma positiva e a prova disso é que ainda não perdeu esta época em jogos oficiais. Tem uma equipa completa, que interpreta bem todos os momentos do jogo. Uma equipa diferente quando não tem a bola em relação ao passado recente. Sempre com a capacidade de chegar ao último terço e finalizar. Individualmente é uma equipa recheada de bons valores assim como nós. Espero um jogo equilibrado, um clássico, onde vão estar as duas melhores equipas. Espero que corra tudo dentro do melhor, no sentido de haver espectáculo dentro do campo. Precisamos dos sócios e simpatizantes do FC Porto e logo no início. Aproveito para mandar já esta mensagem porque conheço o trânsito da cidade do Porto e não é fácil”

Quem é o cérebro do Benfica?

“É a equipa, como se me perguntar do FC Porto eu digo a mesma coisa. Acho que a dinâmica na equipa é que é importante. É claro que nessa dinâmica ofensivamente destacam-se jogadores, defensivamente outros, mas fazem todos parte da equipa. Tem tudo para ser um grande espectáculo. É verdade que quando há estes jogos deste nível competitivo, o espectáculo pode, aqui e ali, em termos estético, não ter grande beleza, mas espera-se um jogo de Champions, de alto nível”

Lado direito da defesa

“Tenho dores de cabeça para escolher quem joga. Estão todos disponíveis menos o João Mário e o Galeno, até à última vamos ver”

Possível entrada de Neres

“A forma de jogar penso que não muda, mas os jogadores têm características diferentes. Faz parte da análise individual que fazemos, de um Benfica com um treinador novo, caras novas. Mas estamos preparados para isso”

Lado emocional

“O factor psicológico conta sempre. Tudo é fundamental. É preciso que esteja tudo bem, quer a nível emocional quer taticamente, porque estando bem a nível emocional também interpreta melhor a estratégia definida. Somos uma equipa com alguns jovens, muito se calhar vão passar pela primeira vez por um clássico e o factor psicológico é importante, mas nós trabalhamos sempre [esse lado]”

Benfica no Dragão tem receio?

“Para mim o importante é a equipa do FC Porto estar bem. O adversário não posso controlar”

Jogo com o Caldas

“Olhámos para o jogo do Caldas, claro que sim, mas a nossa referência foram outros jogos”

FC Porto no melhor momento da temporada?

“Depende, posso depois falar no final do jogo. Estávamos numa fase fantástica, ganhámos aqui ao Sporting e depois fomos a Vila do Conde e foi o que foi. Cada jogo tem a sua história, acredito que à 10.ª jornada ninguém é campeão, independentemente do resultado de amanhã. mas temos uma responsabilidade muito grande de amanhã ganhar o jogo”