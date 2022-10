FC Porto fez mais de €90 milhões em vendas: Vitinha rendeu mais dinheiro do que Díaz e Corona juntos

As vendas dos passes de futebolistas em 2021/22 geraram mais-valias de 90,5 milhões de euros à SAD do FC Porto, segundo o relatório e contas divulgado, na quinta-feira, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A administração dos campeões nacionais alcançou mesmo o negócio mais lucrativo da sua história, com a mudança do médio internacional português Vitinha para o campeão francês Paris Saint-Germain, por €41,5 milhões, que proporcionou mais-valias de €35,476 milhões.

A saída do avançado Fábio Vieira para os ingleses do Arsenal entra diretamente para o segundo lugar do ranking, ao fazer entrar €28,864 milhões nos cofres da sociedade presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa, já depois de descontos sob o montante total de €35 milhões.

Já o colombiano Luis Díaz e o mexicano Jesús Corona conferiram mais-valias de €24,918 milhões e 713.991 euros, na sequência das suas saídas a meio da última temporada para os ingleses do Liverpool (€45 milhões) e os espanhóis do Sevilha (€3 milhões), respetivamente.

No plano das aquisições, o FC Porto passou a deter a totalidade dos direitos económicos do defesa Fábio Cardoso (ex-Santa Clara, €2,146 milhões), do médio sérvio Marko Grujić (ex-Liverpool, €9,375 milhões) e do avançado brasileiro Galeno (ex-Sporting de Braga, €9,017 milhões).

Os dragões compraram ainda 90% do defesa brasileiro Wendell (ex-Bayer Leverkusen, por €3,973 milhões) e metade do passe do médio Bruno Costa (ex-Portimonense, €2,616 milhões).

Foram também notadas perdas por imparidade na ordem dos €4,719 milhões, que estiveram relacionadas sobretudo com o valor do passe do avançado internacional japonês Shoya Nakajima, cuja desvinculação em setembro permitiu assinar pelos turcos do Antalyaspor.

Já os encargos da SAD com serviços de intermediação de futebolistas ascendiam em 30 de junho de 2022 a €14,176 milhões, incindindo, entre outros casos, na “renovação de Otávio, nas aquisições de Pepê, Mehdi Taremi, Zé Luís ou Nakajima e na venda de Luis Díaz”.

Ao lucrar €20,765 milhões na época 2021/22, o FC Porto registou o segundo melhor resultado líquido consolidado de sempre e prepara-se, segundo o administrador Fernando Gomes, para sair do regime de fair-play financeiro da UEFA, que já vigora desde junho de 2017.

Em 2021/22, a equipa liderada por Sérgio Conceição arrebatou o 30.º título de campeão nacional e a 18.ª Taça de Portugal, mas foi afastada na fase de grupos da Taça da Liga e da Liga dos Campeões, além de ter alcançado os oitavos de final da Liga Europa.