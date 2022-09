Presidente do CNID defende jornalista da Sport TV: “A pergunta fazia todo o sentido e o Taremi foi homem e respondeu”

A pergunta de Tiago Peres Costa, em inglês, foi assim: “Sobre você e alguns rumores ouvidos na última semana, sobre simulação, não simulação, Taremi um muito bom avançado, mas com muitas simulações. Existem alguns rumores, não sei se são verdade ou não.”

O avançado iraniano do FC Porto ainda respondeu que, no jogo contra o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, tinha havido contacto, que não pode correr “só com uma perna”, mas foi arrancado da flash interview do final do jogo contra o Estoril por responsáveis do FC Porto que desencadeariam, nos momentos seguintes, uma reação ao que entendem ter sido uma “provocação”. Sérgio Conceição não compareceu à entrevista prevista para o final do jogo “em protesto”, o diretor de comunicação do Porto, Francisco J. Marques, chamou “palerma” ao jornalista e Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto e membro do Conselho Superior portista, apelidou-o de “perfeito imbecil”.