Sérgio Conceição: “Os jogadores que estavam na ficha de jogo são essenciais para a nossa caminhada, não quero que ninguém saia”

Sai feliz com o título e a exibição?

"Sim, estou feliz pela vitória e pela exibição. Entrámos de forma muito forte, a pensar que tínhamos pela frente a melhor equipa do mundo, com muita humildade e respeito pelo adversário. Logo nos primeiros nove minutos tenho na memória duas ou três oportunidades de golo. Entrámos no segundo tempo não tão bem em termos de circulação de bola ou mobilidade, o que é normal nesta fase da época. Realçar a forma como quisemos desmontar o Tondela e conseguimos. Parabéns ao grupo de trabalho que merece este título, que premeia a época que passou"

Zaidu e João Mário bateram cantos

"Nada se faz aqui sem ser trabalhado. Os jogadores percebem muito do que nós fazemos. Dedicamos unidades de treino única e exclusivamente aos esquemas táticos, ofensivos e defensivos. Hoje tínhamos uma equipa bastante alta. Há muito trabalho em cima de todos esses momentos, que são importantes no jogo e deram golo"

Iguala Artur Jorge como técnicos com mais títulos no FC Porto

"A minha preocupação agora é guardar os jogadores que estavam na ficha de jogo, que ninguém saia, e reajustar o plantel. Essa é a minha preocupação. É preparar o futuro. Os jogadores que estavam na ficha de jogo são essenciais para a nossa caminhada, não quero que ninguém saia, e temos de reajustar o plantel no sentido de perceber o que falta para continuarmos competitivos "