Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá suspensos por um jogo por cânticos contra o Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, em comunicado, a suspensão de Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Wilso Manafá, sendo os quatro jogadores do FC Porto punidos com uma partida de castigo. A causa da decisão prende-se, diz o organismo, por "injúrias e ofensas à reputação" devido a cânticos proferidos contra o Benfica durante os festejos do título de campeão nacional dos dragões.

Além de serem suspensos por um jogo, os quatro futebolistas terão de pagar uma multa de €510. O FC Porto, enquanto clube, também foi punido, tendo de pagar €15.300.

Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Wilson Manafá proferiram os cânticos nas celebrações do triunfo dos portistas no campeonato 2021/22. O momento foi filmado e partilhado nas redes sociais, valendo agora este castigo.

A equipa de Sérgio Conceição estreia-se na nova temporada já no sábado, dia 30, na Supertaça frente ao Tondela. Otávio já estava de fora desse embate por estar castigado na sequência dos incidentes do final do FC Porto - Sporting. Quanto aos outros jogadores, a sua presença contra o Tondela está em dúvida, porque a decisão do Conselho de Disciplina é passível de recurso para o TAD.