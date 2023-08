Na estreia da Liga engordada por compensações, o jogo mais bem jogado não foi um dos grandes

O futebol é um jogo simples que muita gente complica. Por isso vamos analisá-lo e descomplicá-lo com a ajuda de quem sabe. Todas as semanas, Tomás da Cunha e Rui Malheiro vão explicar tudo sobre os jogos e as equipas de futebol em Portugal e lá fora. Acompanhe o novo podcast da Tribuna Expresso.

Leia também O que tem Portugal para contar sobre o seu passado esclavagista? Oiça o 3º episódio de 'Pretérito Imperfeito' sobre os símbolos coloniais Ainda se lembra da polémica sobre os buxos de jardim que desenhavam os brasões das antigas colónias portuguesas no antigo jardim da Praça do Império, frente aos Jerónimos? Em fevereiro de 2023 foram inaugurados na sua nova versão em pedra de calçada numa cerimónia com pompa e circunstância. O que falta a Portugal para começar a falar a sério sobre os seus símbolos coloniais? Oiça aqui ‘Pretérito Imperfeito’, o primeiro podcast narrativo da SIC Notícias sobre os Descobrimentos à luz do século XXI