Ao entrarmos na 2.ª volta do campeonato, poderá vir aí “demasiada animosidade” e “alguma crispação”

Vários lances do Sporting - SC Braga e do Marítimo - FC Porto estão em destaque neste episódio, em que o ex-árbitro internacional fala ainda do dia em que encontrou o seu carro sem pneus. Emissão conduzida por Lídia Paralta Gomes.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras.