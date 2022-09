“Há dezenas e dezenas de situações de possíveis mão na bola ou bola na mão ou no braço e é muito difícil ter um carimbo para todas elas”

No episódio desta semana do podcast da Tribuna Expresso, falamos com o antigo árbitro internacional Duarte Gomes sobre uma das discussões que marcaram a jornada da I Liga: os lances em que a bola vai ao braço do jogador na área. Ou o braço vai à bola. Começando no Benfica - Vizela, passando pelo SC Braga - Vitória e retrocedendo à última temporada, olhando para o exemplo do pontapé de penálti revertido a Lucas Paquetá do Lyon, num encontro com o FC Porto. No Tempo de Compensação, os erros humanos que também podem acontecer com o VAR. Emissão conduzida pela jornalista Lídia Paralta Gomes.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras.