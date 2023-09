O árbitro reverteu um penálti no FC Porto - Arouca só com base na informação áudio. E os regulamentos dão-lhe razão

Não parecem ter fim as controvérsias em torno das arbitragens. E por muito que os árbitros se ponham por vezes a jeito (põem-se, sim senhor), a verdade é que os milhões de encaixe que só o campeão beneficiará ao entrar diretamente na Liga dos Campeões sugerem que vem aí uma das épocas mais difíceis de que haverá memória.



Leram aqui primeiro.



Mas a constatação remete-me para o tema desta segunda-feira, que é o de tentar abordar o que aconteceu no Estádio do Dragão, já perto do minuto noventa.



Na prática, resume-se mais ou menos a isto:

- O árbitro da partida, depois de tomar uma decisão com base no que viu, acabou por anulá-la com base no que não viu.



Parece mal, mas a verdade é que foi mesmo assim, por isso opto por dividir este artigo em dois momentos distintos: o primeiro em relação à explicação técnica (o mais importante), o segundo quanto à opinião pessoal.



Explicação técnica



O árbitro conversou com o VAR via telemóvel (ou walkie talkie), porque uma falha local no sistema de comunicações (convém perceber o que aconteceu, como e porquê) impediu-o de ver as imagens visionadas adequadamente em sala.



Ou seja, um colega de equipa de Miguel Nogueira (no caso, o VAR) deu-lhe uma indicação técnica com base em imagens que foram analisadas na Cidade do Futebol, num sistema que funcionou sempre, mas que devido a uma falha momentânea no estádio, não permitiu que o árbitro as pudesse ver também.



Apesar de não ser o cenário ideal - o protocolo recomenda que os árbitros visionem, por si próprios, lances subjetivos como aquele - é importante que fique claro que aquela é uma situação permitida, quer pelo Versão Oficial do Protocolo VAR (14, a mais recente), quer pelas próprias Leis de Jogo (sobretudo no capítulo referente à vídeo arbitragem).



Em vários dos seus pontos, encontramos fundamento legal para que a tal comunicação áudio sirva para alterar a decisão inicial.



Vamos a exemplos?



1) Pág. 142 - Leis de Jogo



- “A decisão final será sempre tomada pelo árbitro, seja baseada na informação do VAR ou depois do árbitro efetuar uma revisão”.



2) Pág. 146 - Leis de Jogo



- “O VAR pode recomendar uma revisão”.



- “O VAR descreve ao árbitro o que pode ser visto nas repetições de TV e então o árbitro (...) toma a decisão final baseado na sua própria perceção, na informação do VAR e, quando apropriado, na dos restantes colegas (...)”.



3. Protocolo VAR, Versão 14 - Pág.18



“Em todas as situações, uma decisão pode ser revista baseada unicamente numa informação do VAR” (traduzido para português, versão oficial está na língua inglesa).



4. Protocolo VAR, Versão 14 - Pág.28



“Se só falhar o sistema de comunicações (...) o 4A deve notificar os elementos técnicos dos dois bancos que qualquer revisão que possa ocorrer será conduzida via walkie talkie (...)”



Quanto ao protesto de jogo com base neste motivo, as leis de jogo também parecem ser claras:



VALIDADE DO JOGO:



“Em princípio o jogo não será invalidado por motivo de avaria (...), decisões incorretas que envolvam o VAR (...), decisões de não rever uma infração e revisão de situações/infrações não passíveis de revisão”.



Não parece haver grandes dúvidas que a decisão de reverter o pontapé de penálti com base na informação áudio prestada pelo VAR está sustentada nas regras, tal como está a que permite um árbitro assistente ou um 4.ª árbitro ter idêntica iniciativa (não esquecer que o VAR é apenas mais um elemento da equipa).