“Se eu soubesse o que sei hoje”

Ao longo do último fim de semana, participei em algo que na sua essência deveras me surpreendeu. Mais de uma centena das nossas Esperanças Olímpicas participou num Encontro Nacional, no Centro de Alto Rendimento do Jamor. Nesses dois dias puderam experienciar este mundo olímpico em primeira mão.

Conheceram, da forma mais genuína, como é a casa-mãe do desporto em Portugal, que caras vão ver quando se tornar real o sonho olímpico, viram de antemão as pessoas com quem podem contar neste período áureo da sua carreira, tiveram conselhos sobre como se podem preparar da melhor forma para atingirem as suas metas, e inteiraram-se de como o Comité Olímpico está extraordinariamente dedicado a que os seus atletas estejam cada vez mais altos, mais fortes e que cheguem mais longe!

“Oh, quem me dera ter sabido na altura o que sei hoje!”, vezes sem conta pensei, ao olhar, olhos nos olhos destes atletas, cheios de sonhos onde tudo é possível. Os mesmos que já viveram comigo e que em mim guardo como algumas das melhores passagens da minha vida.

Sim, quem me dera também ter tido esta porta aberta, quem me dera ter falado com uma Telma Monteiro ou uma Patrícia Mamona, ouvir o seu saber, a sua história, e perceber como o meu sonho era tão real como o delas...

Estes atletas, estas jovens Esperanças Olímpicas, depois deste fim de semana de ouro, vão partir para o resto das suas carreiras com uma vantagem sublime, de conhecimento, de preparação base, de alertas também, com o seu instinto intuitivo muito mais aprumado.

Nesta brilhante iniciativa, a Comissão de Atletas Olímpicos pôde dar o seu contributo com diversas atividades, que começaram com uma breve conversa com o triatleta olímpico João Pereira, e passaram por algumas ações com temas relacionados com Literacia Financeira e Pós-Carreira. Nunca se deve esquecer que a carreira desportiva é por norma curta.

A Comissão de Atletas Olímpicos, ao longo dos seus 20 anos de vida e experiência, foi sempre tendo como missão acompanhar os atletas olímpicos ao longo da carreira desportiva, bem como prepará-los de forma cada vez mais adequada para a transição de carreira, com vista a alcançar um pós-carreira tão brilhante quanto a sua carreira olímpica.

Ainda assim, a sensação de que algo nos faltava teimava em não nos deixar tranquilos. Faltava-nos ainda abranger e abraçar um segmento destas carreiras de alto nível; se não o mais importante, provavelmente o mais intenso, ingénuo e galvanizador da carreira de cada um de nós, o momento em que somos Esperanças Olímpicas.

Desta forma, arquitetou-se o novo Programa da CAO e lançou-se neste fim de semana o “Programa de Mentoria”. Este novo segmento tem como propósito inspirar, motivar e orientar as Esperanças Olímpicas por via de contacto direto com um Mentor, um atleta Olímpico. As Esperanças Olímpicas poderão identificar que tipo de Mentor gostariam de ter, quais as suas características e que tipo de Mentoria procuram para esta fase da sua carreira. A Comissão irá assim atribuir a cada Esperança Olímpica o seu Mentor. Promoverá entre pares, o Espírito Olímpico no seu expoente máximo.

A transcendência do sonho para a realidade com consequente sucesso é o mote da CAO.

Paris, Los Angeles, Brisbane, vamos a isto!