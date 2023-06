Denver Nuggets surpreendidos em casa e Miami Heat igualam final da NBA

Os Miami Heat, campeões em 2006, 2012 e 2013, igualaram a final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Denver Nuggets, estreantes no duelo decisivo, por 111-108, no segundo jogo.

Depois da derrota por 104-93 no jogo inaugural, os Heat, que ao intervalo perdiam por 57-51, conseguiram, assim, inverter o ‘fator casa’, com uma grande recuperação no início do 4.º período.

O base Gabe Vincent foi o melhor marcador de Miami, com 23 pontos, que contou ainda com os 21 pontos de Jimmy Butler e Bam Adebayo. Do lado de Denver, os 41 pontos e 11 ressaltos de Nikola Jokic não chegaram.

A final da NBA muda-se agora para a Florida, que acolherá o jogo 3, na quarta-feira, e o jogo 4, na sexta-feira, enquanto o quinto jogo será de novo em Denver (em 12 de junho). Se necessário, o sexto será em Miami (15) e o sétimo no Colorado (18).