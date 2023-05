LeBron James diz que está a pensar no adeus ao basquetebol. Mas há muitos milhões de dólares e uma questão familiar no caminho

Chamemo-nos LeBron James ou não, tendo quatro ou zero títulos da NBA debaixo do braço, não fica mais fácil aquele momento em que a bola beija o aro, resvala para o lado errado, a buzina soa e a época termina com derrota. Na segunda-feira, jogo 4 da final de conferência entre LA Lakers e Denver Nuggets, King James teve nas mãos, em duas ocasiões, a oportunidade de empatar ou vencer o jogo para os Lakers, estendendo uma eliminatória que, diga-se, já há muito parecia abocanhada pela equipa do estado do Colorado, que tem em Nikola Jokic, duas vezes MVP, uma força imparável.

A primeira bola não entrou, a segunda nem sequer chegou a visitar as vizinhanças da tabela, graças ao trabalho defensivo de Jamal Murray e Aaron Gordon - e os Lakers foram assim “varridos” com um 4-0 sem resposta.

No grande esquema das coisas, ver estes Los Angeles Lakers numa final de conferência sabe quase a milagre, depois de um arranque de temporada com cinco derrotas consecutivas e apenas duas vitórias nos primeiros 12 jogos e com as duas estrelas da equipa, LeBron James e Anthony Davis, não raras vezes acometidos por lesões. Apurados através do play-in, os Lakers eram sétimos cabeças de série nos playoffs e começaram logo por surpreender ao eliminar os segundos favoritos no oeste, os Memphis Grizzlies, e logo a seguir os Warriors. Frente aos Nuggets, melhor equipa do oeste na fase regular, dificilmente se poderia falar da equipa de LA como favorita.