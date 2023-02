No último minuto da segunda parte, Kevin Durant, derradeiro resquício da suposta super-equipa dos Brooklyn Nets, foi embora

Na quinta-feira, a NBA acordou com uma notícia que poucos esperariam. A possível saída de Kevin Durant dos Brooklyn Nets foi o assunto que mais marcou o mercado de verão, mas, no final, jogador e clube chegaram a acordo e já nada faria prever que ainda houvesse alguma hipótese de KD mudar de ares. Só que o jogador e a mudança sempre andaram de mãos dadas - e no último dia do mercado de inverno, Durant tornou-se jogador dos Phoenix Suns.

Segundo Adrian Wojnarowski, o jornalista da “ESPN”, a negociação, de início, estava estagnada. A determinado momento surgiu a hipótese de um terceiro clube se envolver no assunto: os Atlanta Hawks e o jogador John Collins. No final, TJ Warren juntou-se a Durant e os dois seguiram para Phoenix e, em troca, os Nets receberam Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder e quatro escolhas nos drafts de 2023, 2025, 2027 e 2029.

O acordo coloca um ponto final definitivo no que todos os rivais temeram, mas que nunca chegou a ser aquilo que tinha potencial para ser: a super-equipa dos Brooklyn Nets.

Primeiro saiu James Harden, o ano passado, depois Kyrie Irving foi para os Dallas Mavericks e agora Durant para os Suns. No total, o trio esteve junto na quadra apenas em 16 jogos. Em Phoenix vai voltar a jogar em boa companhia e o facto de Kevin Durant, Chris Paul e Devin Booker estarem agora na mesma equipa já levou os Suns ao lugar cimeiro na lista de favoritos a vencer o título.

Mat Ishbia, o novo proprietário dos Suns, começou o seu legado com o pé direito. Por muitos bons resultados que tenham tido nos últimos tempos, incluindo a chegada à final do campeonato na época 2020/21, nunca conseguiram vencer o título. A promessa que Ishbia fez a Monty Williams, treinador da equipa, era clara: dar-lhe talento suficiente para conquistar a NBA. Não só não falhou, como conseguiu um dos maiores talentos da liga.

A primeira vez que Durant protagonizou o maior destaque da época de transferências foi quando, após oito anos nos Oklahoma City Thunder, se transferiu para os Golden State Warriors. Logo na sua época de estreia em São Francisco conseguiu vencer o título. A história repetiu-se no segundo ano, mas no terceiro as coisas não correram bem para a equipa e Durant, que rompeu o tendão de Aquiles. Logo a seguir mudou-se para Brooklyn, onde só se esperavam coisas boas. Porém, nada correu como se previa.

Em Phoenix vai encontrar uma equipa que está em posição de disputar o play-off, exatamente o mesmo lugar em que estão os Nets, mas na Conferência Este.