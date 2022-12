Durant e os fantasmas do reencontro com os Warriors: “Detesto que tenham sido campeões. Sabia que as pessoas iam virar atenções para mim”

Foi em 2007 que Kevin Durant foi escolhido, pelos Seattle SuperSonics, na segunda posição do draft. Quinze anos depois, ainda é um dos jogadores mais bem sucedidos da NBA e um dos que mais atenções desperta entre adversários, adeptos e meios de comunicação social. Não só pela forma sem filtros como fala sobre qualquer assunto que vá ao seu encontro, mas também pelo que faz em campo e pelas decisões que tomou na carreira.

Os anos passam e o seu jogo continua a melhorar. É capaz de marcar mais, lançar melhor e fazer mais assistências em média pelos Brooklyn Nets do que durante as suas passagens pelas duas equipas anteriores (Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors), ignorando quem acha que o seu momento de melhor forma já passou.

E são muitos os que o dizem.

As polémicas seguiram-no tanto como as boas exibições ao longo do seu percurso, quer as tenha procurado ou não. Recentemente, teve o afastamento de Kyrie Irving da equipa, devido à sua recusa em ser vacinado contra a covid-19 e pela sua promoção de um filme com conteúdo antissemita. Houve também a saída atribulada de James Harden dos Nets, o pedido para ser trocado durante o verão, ou a suposta exigência para que Steve Nash, o então treinador, fosse despedido. Mas há um tema em específico que não o larga desde que trocou os Thunder pelos Warriors, o mesmo tema que, com certeza, voltará a estar a discussão na madrugada da próxima quinta-feira, quando os Nets defrontarem os Warriors.

Com a equipa de São Francisco venceu dois campeonatos e dois prémios de MVP (jogador mais valioso) da final. Na altura ganhou força a teoria de que Durant só tinha mudado de equipa para lhe ser mais fácil chegar ao título que tanto procurava. E desde que se mudou para Brooklyn, a ideia ganhou ainda mais força visto que ainda não voltou a segurar a taça e os Warriors foram campeões no ano passado sem ele, contra a equipa que o eliminou na primeira ronda do play-off.

O ex-jogador da NBA Charles Barkley chegou a dizer no programa "Inside the NBA" que Durant não era o condutor do autocarro, estava simplesmente a acompanhar o passeio, desvalorizando os feitos do jogador até hoje. “Odiei [o que ele disse]”, confessou Durant em entrevista ao ”The Washington Post". “Isso nunca vai acontecer quando estou a jogar basquetebol. Ou vou recuar, para que possas avançar e fazeres o que quiseres, ou eu vou assumir o controlo", continuou.

"Não posso mentir: ao ver as finais, sabia que várias pessoas iriam virar a sua atenção para mim assim que eles [Warriors] ganhassem. Detesto que tenham ganhado, porque não se vão importar com eles, vai ser tudo sobre mim", disse. "Penso que é apenas uma forma infantil de olhar para essa experiência. Sinto que se pode aceitar tudo e apreciar o que eles fizeram e nem sequer falar de mim. Eu estava apenas sentado em casa. Mas eu percebo como é".

Quando se voltam a encontrar na quadra, como está prestes a acontecer, nenhum deste ruído tem importância. Até porque não consegue apagar o que a equipa fez com Durant entre eles. “Aquela ali é a minha família. Eu posso ser um Brooklyn Net e eles podem ser os Golden State Warriors, e continua a haver amor. Quando eles tiverem sucesso, eu terei sucesso, porque faço parte dessa história para sempre”, disse.

Justin K. Aller

Muitos defendem que a única forma de terminar este debate é se KD, como é tratado na liga, conseguir vencer um campeonato sozinho. Ou seja, numa equipa em que é a única estrela. Este é provavelmente o debate que mais irrita o jogador, que, na verdade, joga um desporto coletivo.

“Nunca fiz nada de significativo nesta Terra sozinho. Mesmo que eu ganhe nesta equipa, vai ser uma contribuição de todos. Nunca tornei o ganhar sobre mim, mesmo quando estava nos Warriors. Nem sequer vim aqui para provar às pessoas que podia ganhar sozinho. Não consigo colocar toda a pressão sobre mim próprio. Já fiz isso antes, mas não foi bom para a minha sanidade tentar pôr tudo em cima de mim", afirmou Durant.

“Dito de forma simples, eu gosto de jogar”

Kevin Durant é um dos muito bons, o que torna difícil entender duas coisas: por um lado o porquê do coro constante de críticas, por outro o que o faz continuar a jogar contra a corrente.

"Como é que continuo a ter aquele prazer e aquela emoção? Tive de me fazer essa pergunta. Dito de forma simples, eu gosto de jogar. É tão simples como isso. Gosto quando a bola atravessa o aro. Gosto de trabalhar no meu jogo. Gosto de construir para uma equipa. Vou continuar a perseguir essa sensação. E no segundo que desaparecer, acho eu, vou parar”, assumiu.

Talvez o maior problema de Durant foi ter nascido na geração errada. Para um jogador que valoriza o jogo jogado, o que acontece todas as noites na quadra e o impacto que isso tem nas pessoas, não é fácil fazer parte de uma geração onde os números falam mais alto. Ou pelo menos uma pequena seleção deles. Ainda assim, mantém-se positivo e consciente de que é mais do que uma simples estatística.

“Há prós e contras em tudo. Mas há mais prós do que contras, sendo eu quem sou. A minha vida por vezes é um pouco louca, lido com o escrutínio constante, ou nem sequer lhe chamo escrutínio porque é mais amor do que ódio, para ser honesto. Estou a abraçar essa responsabilidade como parte do meu trabalho. E compreendendo que tenho influência. Eu menosprezei isso, tipo: 'sou só um jogador de basquetebol'”, concluiu.