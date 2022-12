Neemias Queta jogou pela primeira vez na NBA esta temporada, na derrota dos Kings em Filadélfia

O poste português Neemias Queta cumpriu na terça-feira o primeiro jogo na edição 2022/23 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), mas só esteve em campo 2.22 minutos, no desaire dos Sacramento Kings no reduto dos Philadelphia 76ers (123-103).

O internacional luso foi o primeiro jogador dos Kings a saltar do banco, com apenas 4.24 minutos disputados, face à segunda falta do lituano Domantas Sabonis, mas, pouco depois, aos 6.41, cedeu o seu lugar a Chimezie Metu, ao cometer três faltas.

Neemias fez uma falta sobre James Harden e duas sobre Joel Embiid, sendo que, pelo meio, ganhou um ressalto ofensivo, que foi também uma assistência para Harrison Barnes.

Depois desta passagem fugaz pelo campo, o jogador português não mais foi lançado por Mike Brown, mas, ainda assim, cumpriu os primeiros minutos pelos Sacramento Kings em 2022/23, época em que tem jogado pelos Stockton Kings, na G League.

Domantas Sabonis, com 22 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências, liderou os Kings, enquanto o camaronês Joel Embiid, com 31 pontos, e James Harden, com 21 pontos e 15 assistências, foram os melhores dos Sixers.

Na classificação, os Kings caíram para ao sétimo lugar da Conferência Oeste, com 14 triunfos e 12 desaires, enquanto os Philadelphia 76ers são quintos no Este, com 15 vitórias e também 12 derrotas.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).