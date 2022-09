Boston Celtics suspendem treinador por um ano. Ime Udoka manteve relação íntima com elemento do staff da equipa

Os Boston Celtics, equipa de basquetebol da NBA, suspenderam o treinador Ime Udoka, de 47 anos, com efeito imediato, por este ter tido relações sexuais – consentidas – com um elemento feminino do staff do clube. A suspensão tem efeito imediato e dura, pelo menos, até ao fim da temporada 2022/23.

Num anúncio público, feito na quinta-feira à noite, o clube falou de violação das políticas internas. A ESPN já tinha tido acesso à informação de que essa “violação” estaria alegadamente relacionada com o caso entre Udoka e a funcionária da equipa do Massachusetts.

Entretanto, o próprio treinador já veio lamentar o sucedido, em conversa com um jornalista da ESPN: “Quero pedir desculpa aos nossos jogadores, adeptos, a toda a organização dos Celtics, bem como à minha família, por tê-los desiludido. Lamento ter posto a equipa nesta situação difícil e aceito a decisão. Por respeito a todos os envolvidos, não farei mais comentários”.

Entretanto, a equipa de Boston já terá escolhido Joe Mazzulla, até aqui adjunto de Udoka, como treinador interino. O adjunto principal do técnico suspenso, Will Hardy, tinha deixado os Celtics em junho, para assumir o comando dos Utah Jazz. A ESPN lembra que a suspensão por uma época inteira não tem precedentes na NBA, considerando o cargo em causa.

Udoka estava nos Celtics desde a última temporada, depois de ter passado pelos San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets como adjunto, após ter terminado a carreira como basquetebolista. Como substituto de Brad Stevens em Boston, Udoka foi elogiado por ter conseguido um recorde de 28-7 nos últimos 35 jogos da temporada. Pela primeira vez em 12 anos, o clube verde e branco chegou às finais da NBA, perdendo o título para os Golden State Warriors.

Como basquetebolista, Ime Udoka chegou a jogar aqui ao lado, na Liga ACB, principal campeonato de Espanha. O norte-americano representou o Múrcia e o Gran Canaria, antes de regressar ao país de origem.