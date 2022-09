Anthony Edwards, jogador da NBA, publicou comentários homofóbicos nas redes sociais e viu-se obrigado a pedir desculpa

Anthony Edwards, jogador dos Minnesota Timberwolves da NBA, está no centro de uma controvérsia. O norte-americano publicou mensagens homofóbicas numa história na sua conta de Instagram, com cerca de um milhão e 200 mil seguidores, e viu-se forçado a pedir desculpa, numa tentativa de evitar uma multa que ainda pode vir.

O basquetebolista de 22 anos partilhou um vídeo numa story em que observa um grupo de homens, descrevendo-os com vocabulário claramente discriminatório, de cariz homofóbico, principalmente, mas também racista. A conclusão de Edwards é, em jeito de lamento: “Vejam o mundo em que vivo”.

Anthony Edwards, a primeira escolha no draft de 2020, será provavelmente multado por causa do incidente, tendo em conta outros exemplos do passado. Kevin Durant, dos Brooklyn Nets, teve de pagar uma multa de 50 mil dólares depois de dirigir palavras homofóbicas e misóginas ao ator Michael Rapaport, num post nas redes sociais. Também Rajon Rondo e Kobe Bryant chegaram a ser multados pelo uso de linguagem ofensiva para a comunidade LGBTQ+.

No passado domingo, Edwards emitiu um pedido de desculpa no Twitter: “O que eu disse foi imaturo, ofensivo e uma falta de respeito, peço imensa desculpa. É inaceitável para mim ou para qualquer pessoa usar essa linguagem de forma tão ofensiva, não há desculpa para tal, de todo. Fui criado para ser melhor do que isso!”.