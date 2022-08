Termina o mistério que marcou o verão da NBA: Kevin Durant vai continuar nos Brooklyn Nets

Nem Boston Celtics, nem Phoenix Suns, nem Golden State Warriors. Qualquer equipa a que Kevin Durant tenha sido apontado durante os últimos quase dois meses ficou pelo caminho. O jogador chegou a acordo com os Brooklyn Nets e optou por permanecer no clube, informou Sean Marks, general manager dos Nets, em comunicado.

"Steve Nash {treinador]e eu, juntamente com [os proprietários] Joe Tsai e Clara Wu Tsai, estivemos ontem com Kevin Durant e Rich Kleiman em Los Angeles", lê-se no comunicado. "Concordámos em avançar com a nossa parceria. Estamos a concentrar-nos no basquetebol, com um objetivo coletivo em mente: construir uma franquia duradoura para trazer um campeonato para Brooklyn".

Foi a 30 de junho que Durant informou o clube do seu desejo e disponibilidade para ser trocado. Mais tarde veio a público que, durante essa reunião, o jogador teria pedido aos donos dos Nets para escolherem entre ele e Nash e Marks. Como ninguém cedeu a essa pressão, foi preciso encontrar outra solução. No final, todos ficaram com os mesmos cargos na mesma organização.

Os Nets são uma das equipas que menos descanso teve durante a pausa de verão da NBA. Além da possível saída de Durant, também se falou bastante da possível ida de Kyrie Irving para os Los Angeles Lakers.

Irving, que jogou em 29 jogos na época passada depois de escolher não se vacinar contra a covid-19, ainda apresentou uma lista de equipas com as quais gostaria que os Nets tentassem chegar a acordo para uma troca, mas como nenhuma das negociações se concretizou optou por dar seguimento ao último ano do seu contrato em Brooklyn.

O objetivo passa agora por conseguirem melhorar o registo do ano passado. Com o favoritismo do seu lado, os Nets acabaram por cair logo na primeira ronda do play-off. Para isso a equipa conta com as duas estrelas e também Ben Simmons, que fez parte do acordo que, na época passada, enviou James Harden para Filadélfia. O jogador ainda não fez a sua estreia, uma vez que esteve a tratar um problema nas costas, mas espera-se que esteja saudável para a nova época.