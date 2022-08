LeBron James renova com os Lakers e torna-se no jogador mais bem pago de sempre na NBA

LeBron James chegou a acordo com os Los Angeles Lakers para a extensão do seu contrato por mais dois anos, segundo confirmou à ESPN o diretor executivo da Klutch Sports, Rich Paul, que representa o jogador. O valor do novo contrato ficou fixado nos 97,1 milhões de dólares e existe ainda a opção de o jogador fazer uma terceira época com o clube (2024/25).

A extensão faz com que James se torne o jogador mais bem pago da história da NBA, uma vez que terá 532 milhões de dólares em ganhos garantidos ao longo da sua carreira. Para trás fica Kevin Durant, o detentor desse título até agora.

Decidido a continuar nos Lakers, este foi o melhor acordo possível para o jogador que faz 38 anos em dezembro e por isso fica limitado a uma extensão de dois anos. Trata-se de uma regra da própria liga que impõe esse limite para jogadores com 38 ou mais anos.

O acordo acalma as preocupações dos adeptos de que James, quatro vezes campeão da NBA e 18 vezes All-Star, a entrar no último ano do seu contrato (no valor de 44,5 milhões de dólares), estivesse a pensar testar a free-agency no próximo verão, mudando de ares. É que ignorando qualquer teoria que exista em relação à idade dos atletas, LeBron James continua a ser a peça central das esperanças dos Lakers de voltar às vitórias.

Os Lakers falharam o play-off em 2022 com uma campanha desastrosa, apesar dos nomes que reuniram no balneário. Ainda assim, James assinou uma média de 30,3 pontos, 8,2 ressaltos e 6,2 assistências em 56 jogos disputados.

Bronny, o filho mais velho de James, prepara-se para iniciar o seu último ano do secundário, o que o torna elegível para o draft de 2024. O facto de ter no seu contrato a opção de continuar para um terceiro ano pode estar relacionada com um desejo antigo que o jogador nunca escondeu: jogar ao lado do filho na NBA.