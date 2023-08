O beijo que manchou a festa das campeãs espanholas

A imagem é mais do que chocante. No momento em que as jogadoras da seleção espanhola de futebol recolhem as suas medalhas de campeãs mundiais, o presidente da federação, Luis Rubiales, cumprimenta uma delas, Jennifer Hermoso, com um longo abraço. Em seguida, agarra-lhe a cara e beija-a na boca

Horas depois, a própria atleta comentava nas redes sociais que o beijo não lhe agradara. Depois de visualizar de novo a filmagem, exclamou: “Mas que é que eu faço? Olha para mim, olha!”, diz a jogadora madrilena às suas companheiras. A figura de Rubiales de boca colada à de Hermoso, sem pedir licença — que noutras circunstâncias talvez fosse mostra de efusividade desbocada após a conquista do maior título do desporto feminino espanhol —, explodiu qual bomba social e deu que falar sobre comportamentos machistas normalizados.

“Teria feito o mesmo com um futebolista? Nós, mulheres, beijamos quem queremos e quando queremos. Porque um beijo na boca, de surpresa, é uma agressão. Ainda pior quando o beijo vem de um superior. Estamos em 2023. E estes gestos são injustificáveis”, escrevia, esta segunda-feira, a redatora-chefe do diário “El Pais”, Nadia Tronchoni, num texto demolidor.