Mais de meio milhão de portugueses viu o Portugal-EUA na RTP e foi o sexto programa com maior share do canal em 2023

Um jogo da seleção nacional feminino a acontecer nos antípodas e a começar às correspondentes 8h da manhã em Portugal Continental, a um dia de semana, ao invés de um qualquer horário pós-laboral, exigiria sempre algo mais de quem o quisesse ver. Daí as insistentes lembranças e os constantes apelos das futebolistas ao povo português, que parece ter prestado atenção: na terça-feira, o Portugal-EUA, derradeira partida da fase de grupos do Mundial, foi vista por 534 mil espetadores na RTP1.

Em resposta à Tribuna Expresso, o canal público de televisão revelou que no horário entre as 7h50 e as 10h01, durante o qual o decisivo jogo rolou, a emissão teve 39% de share. Ou seja, mais de um terço do mercado televisivo esteve a assistir ao encontro que acabou num empate (0-0) e no qual a seleção, estreante no torneio, necessitava de uma vitória para se qualificar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Essa percentagem correspondeu “à melhor quota de mercado de oferta televisiva” da última terça-feira, apesar de nem ter sido o jogo de Portugal mais visto dos três que a RTP transmitiu em sinal aberto, todos eles de manhã (os outros dois começaram ambos às 8h30). A partida com maior audiência foi a inaugural, contra os Países Baixos, a um domingo - 558 mil espetadores e 33,1% de share. A segundo, frente ao Vietname e à quinta-feira, registou 516 mil espetadores e uma fatia de 36,9% de share.

E mais: o Portugal-EUA foi o 6.º programa com maior share em 2023 da RTP1, sendo o 9.º no geral do mercado televisivo de canais abertos.

O grosso da síntese do impacto televisivo dos jogos da seleção nacional no Mundial em canal aberto é que todos captaram mais de um terço das audiências durante o horário em que foram transmitidos. Já nos EUA, onde a partida contra Portugal arrancou pelas 3h da manhã em Nova Iorque, a FOX revelou que a emissão foi vista por mais de 1,3 milhões de espetadores, fixando o jogo como o programa noturno de maior audiência na história do canal.