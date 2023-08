Tatiana Pinto: “Quando era mais pequena não tinha referências no feminino. Espero que cada vez mais meninas nos vejam como uma inspiração”

Quando a zona mista de Eden Park já está vazia, Tatiana Pinto surge no corredor. O Portugal - EUA terminou há quase uma hora, mas a centrocampista aparece ainda de olhos lacrimejantes, não escondendo a tristeza. As pernas têm marcas do duelo contra as bicampeãs do mundo e a voz evidencia as emoções vividas, mas o discurso lúcido nunca sai da média que recentemente abandonou o Levante.

Sensação quando a bola de Ana Capeta bateu no poste

“Frustração, tristeza. Faltou uma pontinha de sorte, diria. Quando vi essa bola no poste nem queria acreditar, estava mesmo convicta que seria golo, foi um murro no estômago, não sei o que dizer sobre isso. É complicado”

Classificação da exibição

“Tremenda. Uma exibição tremenda de toda a equipa. Para mim foi brilhante. Fomos superiores em todos os momentos do jogo. Tivemos mais posse de bola, vimos a intranquilidade das jogadoras dos Estados Unidos nos olhos delas. Contra uma equipa como os EUA, fazer isto é um grande indicador para nós. Colocámos os Estados Unidos a defenderem com cinco nos últimos minutos, o que indica que estavam inseguras. Sinto que o jogo foi brilhante, foi uma afirmação da jogadora portuguesa nestes grandes palcos”

Balanço da participação

“É um balanço positivo. Não negamos que estamos tristes e desiludidas, sentimos, por este jogo, que poderíamos passar à fase seguinte, faltou um bocadinho de sorte. Isto é a afirmação da jogadora portuguesa e do que se tem vindo a fazer ao longo destes anos no futebol feminino em Portugal. Estou extremamente orgulhosa e as minhas colegas têm de estar. É um orgulho imenso. Certamente vamos voltar, porque Portugal merece estar aqui de uma forma mais assídua e sonhar alto. Hoje posso dizer que Portugal pode sonhar com o que quiser”

O começo de algo

“É uma afirmação. É o início, a mudança de mentalidade. Podemos tudo aquilo a que nos propusermos. Precisamos só de trabalhar e acreditar, acima de tudo. Hoje foi a prova viva de que acreditámos até ao último segundo. Infelizmente, não caiu para nós, mas não deixam de ser três jogos de muita qualidade. Só sofremos um golo no Mundial, é um muito bom indicador. Tenho muita pena de irmos embora mais cedo”

O que leva na bagagem?

“Levo coisas positivas. Estas lágrimas são de tristeza, sim, mas também de orgulho, de afirmação, de muitos anos de trabalho, do nosso esforço diário. É complicado descrever, mas para mim é um enorme orgulho estar aqui. Portugal tem de estar aqui mais vezes, merece estar mais vezes aqui, é a afirmação do futebol feminino português”

Inspirar as mais novas

“Quando era mais pequena não tinha referências no feminino. Espero que cada vez mais meninas nos vejam como uma inspiração. Não só meninas, mas mulheres, meninos, homens, tanto faz, que nos vejam como uma inspiração. Podem tudo aquilo que quiserem”