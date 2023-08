Jéssica Silva: “Disseram-nos que precisávamos de um milagre e hoje mostrámos que no futebol não há impossíveis”

O empate

"Saímos triste deste jogo, fizemos tudo para vencer, fomos a equipa mais competente Éramos as justas vencedoras, interdependente do empate O empate fez-nos pagar a passagem aos oitavos.

Estamos todas muito orgulhosas do que fizemos neste torneio, mas queríamos mais, queremos cá voltar, temos um ano grande pela frente, deixamos este Mundial com sentimento amargo porque sabíamos que tínhamos muito para dar nesta competição."

O remate ao poste nos descontos

“Faltou-nos um bocadinho de sorte, estou mesmo muito triste por este resultado. Mas também estou muito orgulhosa do que fizemos. Batemo-nos contra as bicampeãs do mundo. Olhem para nós, não se esqueçam de nós, continuem a dar-nos a mão que este grupo é incrível.”

O futuro da seleção

“Esta participação vai ajudar-nos a crescer, a termos mais maturidade, mais do que a mostramos hoje ter. Somos as tais principiantes, disseram-nos que precisávamos de um milagre e acho que hoje mostramos que no futebol, não há impossíveis. Queríamos ter dado a vitória a todos os que nos apoiaram e aos que duvidaram da competência desta seleção. Agora é seguir em frente e amanhã reergueremo-nos. Estamos cá para lutar e mostrar o Portugal que somos.”