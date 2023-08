Ana Capeta e aquele remate nos descontos: “Da bola ao poste ninguém se vai lembrar amanhã. O orgulho vai sempre permanecer”

O jogo

“Podíamos ter criado mais oportunidade e merecíamos mais hoje. Se entrarmos em campo a pensar que do outro lado estão as melhores do mundo, nós próprias somos o nosso maior obstáculo. E como vimos hoje, temos de pensar grande e foi isso que fizemos durante os 90 minutos. Sem dúvida fomos as melhores em campo.”

A gratidão

“Eu sou grata a toda a equipa, a todo o staff técnico, sou grata a todos os portugueses pela oportunidade de poder ter estado aqui neste Campeonato do Mundo; pelo apoio incondicional dos portugueses em casa, porque tenho a certeza que mais uma vez tivemos muita assistência ao jogo. Sou grata a todos. O orgulho é o que fica sempre. Essa bola ao poste ninguém se vai lembrar amanhã. O orgulho vai sempre permanecer.”