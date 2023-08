Ana Borges: “É um orgulho enorme fazer parte desta equipa, ser portuguesa e num pais tão pequenino fazemos tantas coisas boas”

Jogar olhos nos olhos contra os EUA

“Nestas ocasiões temos que conseguir finalizar. Não conseguimos, mas não foi por falta de não querer, não foi por falta de querer, jogámos olhos nos olhos com as nº.1 do ranking. No intervalo falámos entre nós que tínhamos de continuar o trabalho que estávamos a fazer na primeira parte. Sabíamos que elas possivelmente vinham mais fortes também. A última ocasião é nossa, poderíamos ter continuado em competição. Para todos os portugueses que estiveram aqui acho que estiveram orgulhos, tal como nós, temos orgulho enorme em ser portuguesas”.

Aquele remate ao poste nos descontos

“Foi um poste de distância. Hoje demonstrámos o que somos, que podemos jogar olhos nos olhos com qualquer seleção. Não olhámos para os EUA, olhámos sim para o nosso futebol e para aquilo que eram os nossos objetivos, infelizmente o poste assim não o quis. É um orgulho enorme fazer parte desta equipa, ser portuguesa e num pais tão pequenino fazemos tantas coisas boas. Hoje estivemos mais próximo dos nossos objetivos, não me lembro de uma ocasião muito clara dos EUA, só podem estarem orgulhosos do que fizemos”.