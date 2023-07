Ana Borges e a crença num triunfo contra os EUA: “Se não estivéssemos preparadas para estar aqui, teríamos dado a vaga aos Camarões”

Acreditar no triunfo

“Sabemos que será um jogo muito difícil e que vamos defrontar as atuais campeãs do mundo. Mas queremos continuar na competição, independentemente da dificuldade que enfrentaremos. Se não fosse assim, não nos teríamos proposto estar aqui e em fevereiro teríamos dado a vaga aos Camarões [adversário que Portugal derrotou no play-off intercontinental]”

Lidar com a ansiedade

“Se não estivéssemos preparadas para estar aqui, teríamos dado a vaga os Camarões. Queremos estar nestes palcos, é contra estas seleções que queremos jogar, porque vamos crescer com elas, não desprezando nenhuma outra seleção. Caso não estivéssemos preparadas, não jogaríamos futebol e não estaríamos aqui. Queremos continuar a fazer história, deixando de fora as campeãs do mundo”

Falou com Hannah Seabert [guarda-redes norte-americana do Sporting]?

“Não, não falei. Não é preciso falar com ninguém para sabermos a qualidade dos EUA, o coletivo que têm, as individualidades que têm. Mas também temos de acreditar no nosso coletivo, nas nossas individualidades. Queremos continuar esta competição e elevar o nome de Portugal mais alto”

O que Portugal retira das últimas vezes que defrontou os EUA?

“São jogos completamente diferentes, agora estamos numa fase final, não é o mesmo que um amigável. Os EUA têm muitas jogadoras novas, há muita qualidade, mas nós temos um coletivo muito forte e queremos demonstrar isso agora, que é mesmo a contar”